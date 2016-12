Hoeness lascia il carcere e torna a casa per le feste 

16:28 - Permesso speciale per le feste per Uli Hoeness, condannato a 3 anni e mezzo di reclusione. L'ex presidente del Bayern Monaco, dopo sette mesi di reclusione per evasione fiscale, ha lasciato il carcere di Landsberg per passare il Natale in famiglia. Tutto confermato un portavoce del ministero della Giustizia della Baviera all'agenzia Dpa. Secondo la Süddeutsche Zeitung presto gli sarà concessa la semilibertà.