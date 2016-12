Hiram Boateng: gol "alla Maradona" in Inghilterra

11:58 - Si chiama Hiram Boateng e di mestiere fa il trequartista nella squadra giovanile del Crystal Palace. Il futuro è dalla sua parte, è un classe 1996, ma per far parlare di sé il talentino inglese di origini ghanesi ha scelto di far parlare il campo. Come? Con un gol "alla Maradona" come riportano addirittura in Argentina, contro il Colchester. Boateng prende palla a metà campo e... GUARDA IL VIDEO

