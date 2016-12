Higuita, il colpo dello scorpione 20 anni dopo

6 settembre 1995: a Wembley si gioca l'amichevole tra Inghilterra e Colombia. In porta per i sudamericani, c'è Rene Higuita, portiere tutto genio e sregolatezza che diventò leggenda quando decise di respingere un tiro di Jamie Redknapp in un modo davvero inconsueto, con il colpo dello scorpione che lo rese celebre in tutto il mondo. A venti anni di distanza, ora Higuita fa l'allenatore dei portieri per il club saudita dell'Al-Nassr e ha voluto regalare ai suoi follower lo stesso indimenticabile gesto. "Molti hanno detto che il colpo dello scorpione è stata una cosa geniale, altri che è stato irresponsabile. Per me è stata opera di Dio e come tutto ciò che fa lui perfetta" ha cinguettato su Twitter.