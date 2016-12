Higuain: "Vinciamole tutte prima di Natale". Supercoppa compresa

20:52 - Carico e voglioso di riscatto. Dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli - il terzo consecutivo in campionato per il Napoli - Gonzalo Higuain traccia la strada da seguire: "Benitez era arrabbiato - racconta l'attaccante argentino a margine di un evento organizzato da uno degli sponsor degli azzurri -. Ma ora abbiamo quattro partite importanti per chiudere bene l'anno e dare una gioia ai tifosi, che se lo meritano".

Higuain è pronto a prendersi le proprie responsabilità: "Dobbiamo concentrarci e lavorare di più tutti insieme per ritrovare la vittoria. Questa è una squadra con tanti giocatori forti, l'importante stare uniti tutti insieme".

E i suoi propositi sono tutt'altro che banali. Perché? Perché il Napoli giovedì gioca in Europa League contro lo Slovan Bratislava. Domenica sera c'è Milan-Napoli. Poi giovedì 18 l'anticipo Napoli-Parma, anteprima della grande sfida Napoli-Juventus, in palio la Supercoppa italiana contro la Juventus. Si gioca in Qatar, il 22 dicembre. Higuain vuole il suo secondo trofeo in azzurro.