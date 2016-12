Higuain, vignetta virale in Argentina: il Pipita ha la pancia

In vista del match cruciale con la Colombia, in Argentina si sono scatenati contro Higuain . Dopo la sconfitta col Brasile, l'attaccante della Juve è finito nel mirino dei tifosi soprattutto per le sue condizioni fisiche. In particolare sui social network impazza una vignetta che ritrae una fila di giocatori della nazionale albiceleste col numero nove con una pancia evidente . Un riferimento chiaro e pungente contro il Pipita, che con la Colombia rischia di partire dalla panca.

In Argentina hanno già individuato il "colpevole": Gonzalo Higuain. La debacle col Brasile ha lasciato il segno e ora l'Albiceleste non può più sbagliare se vuole riaprire il discorso qualificazione al prossimo mondiale. Con la Colombia la squadra di Bauza non ha alternative. Deve vincere per zittire le critiche e scalare la classifica del girone unico sudamericano.



E per dare la scossa, il ct argentino pare abbia scelto di tagliare proprio il Pipita dall'undici iniziale, preferendogli Pratto (Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Mas; Biglia, Mascherano; Messi, Banega, Di María; Pratto). Una bocciatura in piena regola per Higuain, che con la Colombia si accomoderà in panchina prima di rientrare in Italia.