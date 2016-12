Higuain vice bomber d'Europa: solo Aubameyang ha segnato di più

Sarri lo abbraccia, Napoli lo ringrazia. L'Europa lo incorona. I sedici gol in campionato sono la sfida a se stesso, ai colleghi top: il rimorchio che trascina nelle difficoltà anche quando la squadra di Sarri, spacciata per utilitaria e poi lanciata come una formula, è finita nella palude. Un giro nell'Europa a la page per capire che davanti a Gonzalo Higuain c'è solo Pierre Aubameyang del Borussia Dortmund, che di gol ne ha segnati 18, tre dei quali su rigore. L'ultima frontiera o spauracchio del Pipita che si è incagliato sul famoso rigore contro la Lazio con effetti devastanti (e poi sopiti dal tempo e dai numeri), anche se i sostituti non sono tiratori scelti.

Aubameyang l'eccezione, gli altri tutti dietro. A partire da quel Lewandowski che si aggira come un avvoltoio e che in Bundesliga è fermo, si fa per dire, a 15 reti. Higuain incolonna anche quei mostri sacri che si aggirano intorno alla Sagrada Familia. In Liga Neymar è a 14, Suarez a 13. Vero è che il Barça ha giocato una partita in meno, altrettanto che per un bel po' quei due non hanno avuto la concorrenza interna di Leo Messi. Il nemico CR7 non va oltre i 12. In Premier tiene il passo solo Vardy, 15, mentre l'osannato Ibra, che di rigori ne ha tirati 5, è anche lui a quota 15 in Ligue 1. Higuain, a conti fatti, ha segnato quanto Di Maria e Cavani messi insieme. Prossimo obiettivo proprio il Matador che nell'ultima stagione a Napoli ne ha messi 29 e al giro di boa ne aveva segnati 12, 4 in meno del Pipita. L'uomo che fa pendere l'ago della bilancia. Il Napoli comanda in Italia negli scontri diretti: 10 punti, tutti messi in fila con minimo comune...predatore.