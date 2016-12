Higuain, venerdì il giorno del ricorso: il Pipita davanti al giudice

Si presenterà di persona, Gonzalo Higuain, venerdì a Roma davanti alla Corte d'Appello Federale, per difendersi e per cercare di spuntare uno sconto sulla squalifica di quattro giornate (1+3) rimediata contro l'Udinese. Mercoledì verrà presentata la memoria difensiva, mentre sarà venerdì il giorno della discussione, alla quale l'attaccante ha chiesto di essere presente per far valere le proprie ragioni. L'obiettivo è ottenere una riduzione di una o due giornate.