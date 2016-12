Higuain: "Stiamo calmi, ma io sogno di vincere allo Stadium"

Il Napoli di Sarri e Higuain. La storia. Un primato è in cassaforte: 8 vittorie consecutive, a 7 si era fermato il Napoli di Maradona nel 1987-'88. Si può solo migliorare. Un altro record è solo del Pipita: sesta partita consecutiva in gol, per i 24 realizzati in campionato: alla pari con Maradona dei tempi del Mito.



E adesso procediamo. Con 2 punti sulla Juve e verso la sfida dello Stadium. Higuain ha lo sguardo felice, sa che il Napoli ha fatto molta fatica per battere il Carpi. "Dobbiamo continuare a fare bene partita dopo partita, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo una settimana lunga per preparare la prossima. Questa squadra sta facendo questo e dobbiamo continuare".

"L'importante è continuare, manca tantissimo, dopo se alla fine non si vince niente, non serve, quindi dobbiamo stare calmi, lavorando - ha proseguito il 'Pipita' - Sono felice ovviamente, però dobbiamo continuare così, manca ancora tantissimo".

In vista del big match con la Juve di sabato prossimo Higuain ha evidenziato che "sicuramente una partita difficile, loro vengono da quattordici vittorie di fila, quindi dobbiamo continuare a lavorare calmi e sperare di vincere lì, sarebbe una grande soddisfazione".



Ecco, alla fine l'espressione del sogno: che non è quello di uscire indenni dallo Stadium, con 2 punti di vantaggio. Ma quello di andare nella tana della Juve e imporre la legge del Nuovo Napoli. Fra il Mito di Maradona e il suo mondo, Higuain insegue il Mito. Ci mancherebbe.