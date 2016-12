Higuain spaventa Napoli: "Futuro? Parleremo dopo la Coppa America"

Al termine del match di esordio della Coppa America vinto dalla sua Argentina per 2-1 sul Cile campione in carica, Gonzalo Higuain ha parlato di nazionale e del suo futuro con dichiarazioni che di certo non possono lasciare tranquilli i tifosi del Napoli: "Era una gara importante, contro un avversario duro e forte, per fortuna abbiamo vinto. Futuro? La mia testa è solo sull'Argentina. Dopo la Copa ne parleremo".