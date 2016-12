Higuain, rosso di rabbia: si scaglia contro Irrati

Il nervosismo per una partita storta, seppur bagnata da un super gol. Gonzalo Higuain è stato espulso al 75' di Udinese-Napoli per doppia ammonizione. Il Pipita, già ammonito, dopo essere stato anticipato da Felipe ha cercato di entrare in contatto con il difensore bianconero, che è caduto a terra. Da stabilire l'entità del contrasto, ma l'arbitro Irrati si è subito diretto verso Higuain: secondo giallo ed espulsione. A quel punto l'attaccante del Napoli ha affrontato a muso duro il direttore di gara, mettendogli anche le mani al petto. È stato necessario l'intervento dei giocatori azzurri per placare la furia dell'attaccante, che ha anche cercato di dirigersi verso Felipe. Reina, in panchina, ha provato a placare il compagno, senza fortuna. Higuain è poi entrato negli spogliatoi, dopo aver allontanato anche un altro componente della panchina azzurra che provava a consolarlo. Higuain rischia ora una squalifica corposa.