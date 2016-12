Higuain rompe con Napoli: Atletico, Psg e Conte sul Pipita

Gonzalo Higuain sarà uno dei nomi più caldi del mercato 2016. Le dure parole del fratello-agente Nicolas ("Gonzalo non vuole rinnovare, De Laurentiis non ha un progetto vincente") hanno di fatto portato alla rottura con il Napoli , ma dove potrebbe andare il Pipita? Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, dal Psg al Bayern, dall' Atletico e alle inglesi, ma per prenderlo bisogna pagare la clausola da 94 mln.

"Se il presidente accetta un'offerta più bassa della clausola, la valuteremo", ha dichiarato Nicolas Higuain, ma il coltello dalla parte del manico ce l'ha De Laurentiis, che è forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 e della clausola da 94 milioni e 736mila euro. Il presidente azzurro, come già dimostrato con l'affare Cavani che si è trasferito al Psg per l'intera clausola, non è certo tipo da farsi ricattare.

Per di più dopo la super stagione del Pipita, con 36 gol in 35 partite in Serie A e il record di Nordahl che durava dal 1950 superato, questa sembra l'estate migliore per fare cassa. Ma chi potrebbe pagare la clausola? Certamente il Psg, che è alla ricerca di un colpo anche mediatico in attacco dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic, ma che è anche molto vicino al rinnovo con Cavani, che probabilmente non apprezzerebbe un'altra presenza ingombrante al suo fianco dopo gli anni passati in coppia con lo svedese. L'Atletico Madrid di Simeone è stata una delle prime squadre a farsi avanti con un'offerta per l'argentino, ma non è disposto a pagare la clausola per intero: l’idea è di proporre 60 milioni più il cartellino di Matia Kranevitter, un centrocampista a cui però il Napoli non sembra interessato.

Un po' più defilato ma sempre alla finestra c'è il Bayern di Carlo Ancelotti, che avrebbe individuato nel centravanti argentino il profilo ideale in caso di addio di Lewandowski, senza dimenticare le squadre inglesi: lo United è vicino alla firma con Ibrahimovic ma non può comunque essere messo in disparte, Guardiola apprezza molto il Pipita e potrebbe chiedere uno sforzo al suo club e poi c'è il Chelsea di Antonio Conte, che ha da sempre una passione per Higuain tanto che aveva spinto per il suo arrivo già ai tempi della Juventus, quando il giocatore era ancora al Real Madrid e l'attuale ct azzurro sognava una coppia d'attacco tutta argentina con Tevez.