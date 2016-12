Higuain ricorda Napoli: "Tappa fantastica, tifosi da brividi"

Basta parlare di Higuain! Parola di Pepe Reina. Sì, perchè il Napoli evidentemente non ha più voglia di rimuginare sul passato: per il mondo azzurro il Pipita è infatti un passato già archiviato. A quanto pare, però, per l'attaccante argentino non è così. Dal caffè di Tommaso ai colori del Golfo, sono infatti tante le cose che Higuain ricorda con affetto se non addirittura con rimpianto. Non che questo, sia chiaro, metta in dubbio la sua scelta sportiva, ci mancherebbe. Gonzalo lavora duro per esordire finalmente dal primo minuto in campionato con la Juve contro il Sassuolo, ma intanto nelle parole e nei pensieri fanno ancora capolino Napoli e il Napoli.



Riprova ne è l'intervista concessa ai microfoni di Elite Sport, durante la quale è tornato a commentare la sua tappa partenopea: "L'addio al Real? Nel calcio succede, avevo bisogno di più spazio e scelsi il Napoli. Sento grande affetto per il club spagnolo, ne ho un ricordo magnifico ma Napoli è stata un tappa fantastica, mi sono goduto tanto la squadra, la città e i tifosi. Sentivo i brividi pensando che Diego (Maradona, ndr) giocò lì e che la gente mi paragonava a lui. I sostenitori napoletani sono sempre stati buoni con me e capisco la loro rabbia. Era una decisione personale, ma mando loro un grande saluto. Il rapporto con De Laurentiis? Non ho niente da dire, ne ho già parlato e non voglio tornare a farlo. Affronto la mia nuova tappa a Torino, e basta".