Higuain: "Pallone d'oro? Preferisco vincere con la Juventus"

"Il Pallone d'oro? Non ci penso. Se arriva bene, ma preferisco vincere con la Juventus". Parole di Gonzalo Higuain che, a Tuttosport, scalda i tifosi parlando dei suoi primi mesi in bianconero: "Mi ha colpito la fame che continuano ad avere giocatori che hanno già vinto tanto", dice. E dopo le coccole a Dybala ("diventerà un top player") la frecciata a De Laurentiis: "A Napoli sono rimasto in contatto con molti, ma con lui no".