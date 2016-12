Higuain non bada alle critiche: "È bello sapere che c'è gente che apprezza ciò che fai"

Gonzalo Higuain prova a mettersi alle spalle le critiche e i fischi arrivati con la maglia dell'Argentina . Il Pipita è pronto a tornare a Torino per vestire nuovamente il bianconero e ha un pensiero per tutti i tifosi che gli sono stati vicini durante il brutto momento attraversato in patria: "Sono molto contento dei messaggi d'affetto che ho ricevuto - ha scritto su Twitter - È bello sapere che c'è gente che apprezza davvero ciò che fai".

Higuain ha giocato 90' nella dura sconfitta contro il Brasile e si è seduto in panchina in occasione della vittoria con la Colombia, quando Bauza gli ha preferito Lucas Pratto. Al momento dell'ingresso in campo, a 11 minuti dalla fine, il Pipita è stato riempito di fischi da quei tifosi dell'albiceleste con cui i rapporti ormai sono ai minimi storici. Non tutti però la pensano allo stesso modo e Gonzalo ci ha tenuto a ringraziare chi gli ha dimostrato il proprio supporto, tra cui, certamente, tutti i tifosi juventini.