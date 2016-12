Higuain, Napoli si aspetta una solo turno. Ma purtroppo...

Nell'attesa che il giudice sportivo emetta il comunicato con tutti gli squalificati, ha parlato del caso il fratello-agente di Higuain, Nicolas a Radio Crc: "Ho parlato con Gonzalo dopo la partita, era arrabbiato, deluso, si è sfogato. E' difficile lottare contro il vento e contro la marea. Si è beccato un giallo per protestare su un fuorigioco che non c'era e aspetto la decisione del giudice sportivo. Abbiamo visto qualche giorno fa un calciatore della Juventus dire una parolaccia all'arbitro, azione non sanzionata per cui mi auguro che la sanzione per Higuain sia di uno o di due giornate. Ha protestato perché non era in fuorigioco come dimostrano le immagini, c'è tanta ingiustizia nel calcio e questo cambia le stagioni. La reazione di Gonzalo è quella di un giocatore che sentiva un'ingiustizia addosso perché c'era il fallo di Felipe su di lui, ma l'arbitro non ha fischiato subito. E' una situazione di gioco e l'arbitro ha aspettato la reazione di Gonzalo prima di fischiare. Era un fallo in Argentina e in ogni parte del mondo, ma non so in Italia. La dignità e l'orgoglio vengono prima di tutto. Però, quando vedi tutte queste cose inizi a pensare male".



Per poi aggiungere: "Se la legge per il giudice sportivo è uguale per tutti, giacché la testata di Bonucci su Rizzoli non è stata punita, mi aspetto che Higuain sia squalificato solo per una giornata. A Bonucci non hanno dato il cartellino rosso, a Higuain sì per cui una giornata ci sta. Non si può prendere da esempio il comportamento di Higuain e squalificarlo per far capire agli altri cosa non bisogna fare in campo. Se non lo si è fatto con Bonucci, non bisogna farlo nemmeno con Higuain. Mi aspetto un verdetto giusto".