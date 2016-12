Higuain: "Mai amato in carriera come a Napoli"

"Amato come a Napoli , mai nella mia carriera". Gonzalo Higuain dopo una stagione trionfale chiusa con 36 gol e il record in Serie A, si è lasciato andare: "Sotto il Vesuvio mi sono sentito più amato che in qualsiasi altro club. Dopo il terzo gol al Frosinone ero immensamente felice". Un amore ricambiato a suon di reti, ma il merito è anche di Sarri: "Mi ha spiegato come potevo migliorare, l'ho ascoltato e ci sono riuscito".

Il Pipita a un anno di distanza dalle polemiche e dalla voglia di lasciare la città ha cambiato completamente scenario: "A Napoli ho sentito l'amore - ha raccontato a Olé -. Come qui non mi sono mai sentito in nessun altro club". Eppure ha vestito maglie importanti come quella del River Plate e del Real Madrid, ma Napoli è speciale come Sarri: "Mi ha aiutato molto, mi ha spiegato come migliorare e ascoltandolo ce l'ho fatta. Se ci guardiamo indietro abbiamo disputata una grandissima stagione. La squadra e la città se la meritavano".