Higuain-Insigne: i più "belli" d'Italia

La coppia più bella del mondo forse no. Ma d'Italia e della storia recente del Napoli sicuramente si. Va bene la sapienza tattica di Maurizio Sarri , ma sono i gol di Higuain ed Insigne che stanno facendo volare il Napoli. Uno aveva i mal di pancia estivi, l'argentino. L'altro, lo scugnizzo, non segnava mai e dava segnali di insofferenza. Tutto passato, immortalato in quell'abbraccio a Sarri dopo la rete di Verona che ha spazzato via i vecchi rancori. Napoli con loro sogna.

Sogna come lo fece ai tempi di Maradona. Nulla di blasfemo ma stando ai numeri la coppia Higuain-Insigne, 17 gol dopo tredici giornate, viaggia meglio del duo Maradona-Careca, 16 reti nella stagione 1988/89 proprio nell'anno dello scudetto vinto dall'Inter. Più staccati, rimanendo sempre nella storia recente, Cavani e Lavezzi che nel 2010 si fermarono a quota undici.



Sette vittorie nelle ultime otto giornate di campionato. Sarri si coccola la coppia che lo è solo di fatto perché il suo Napoli gioca con il tridente. Ma il paragone con Maradona e Careca regge seppur irriverente. Il brasiliano era la freccia finale a cui far scoccare le giocate del Pibe de oro. Una delizia per i palati fini. Di strada Higuain ed Insigne ne dovranno fare ancora tanta per emulare i loro più illustri predecessori. Ma il cammino intrapreso fa sognare in grande