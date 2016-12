6 aprile 2016 Higuain, il discorso ai compagni e quelle 7 gare senza macchia Il Pipita ai suoi: "Non ho spinto lʼarbitro". Grassani: "Higuain si presenterà alla Corte dʼappello. Forse anche Irrati"

"Mi dispiace, mi dispiace". Questo è Higuain, il giorno dopo. Secondo la ricostruzione del Mattino, le parole del Pipita alla ripresa degli allenamenti, dopo la bufera udinese e la stangata del Giudice sportivo. "Non ho fatto nulla di male, non ho spinto l'arbitro, è lui che è venuto verso di me". Per rafforzare la tesi difensiva che sarà la base del reclamo del club per tentare di ridurre, da 4 a 3 (o anche a 2) le giornate di squalifica per Higuain e averlo a disposizione nella partita che più potrebbe contare, ovvero quella con la Roma.

GRASSANI: DUE TURNI LA GIUSTA SANZIONE"Le motivazioni di Tosel non ci hanno convinto, riteniamo da rivalutare l'attribuzione a Higuain di un'offesa verso l'arbitro. Riteniamo che una sanzione congrua per l'atteggiamento avuto da Higuain sia di due giornate". Così l'avvocato del Napoli Mattia Grassani, che si occupa del caso legato alla squalifica per quattro turni dell'atTaccante argentino, ha spiegato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24 le ragioni del ricorso del club partenopeo. "Ci potrebbe essere la possibilità che l'arbitro Irrati debba presenziare, come Higuain sarà chiamato per dare spiegazioni - ha proseguito - Stiamo parlando di un momento particolare di partita, Higuain non offende l'onore e la reputazione dell'arbitro". Grassani ha escluso però "da garante delle regole e per amore di questo sport" che "ci sia un complotto contro il Napoli".