Higuain fuori? Il Napoli segna, vince e convince 

19:00 - Quattro vittorie, due pareggi, 19 gol fatti: il ruolino di marcia del Napoli senza Higuain non è insomma niente male. Dati relativi al solo campionato, s'intende. Numeri che in vista della partita di stasera contro il Sassuolo dovrebbero tranquillizzare i tifosi azzurri. Il condizionale è d'obbligo - le statistiche sono in fondo fatte anche per essere riviste e aggiornate - ma quanto emerge dal mero dato numerico segnala che l'assenza del Pipita non ha sinora creato grossi problemi a Benitez.



Quasi paradossale - o per lo meno strano - ma vero: l'uomo dei 12 gol in campionato (sinora) e dei 19 in totale, può anche prendersi una giornata di riposo!



Quelle passate lontano dal campo nella scorsa stagione (annata da 17 reti in campionato, 24 in totale) sono state come detto sei: due volte con il Livorno (4-0 e 1-1) e una con Udinese (1-1), Cagliari (3-0), Sampdoria (5-2), Verona (5-1). Insomma, nessuno scossone partitcolare. Anzi! Quello che ora Benitez e i cinquantamila del San Paolo sperano si ripeta oggi: confidando, oltreché sui dati, anche sulla vena realizzativa di Duvan Zapata. Dodici apparizioni sinora per il colombiano, 317 minuti in totale, 4 gol. Uno ogni 79 minuti: anche questo un dato abbastanza eclatante.

