Higuain e Rafael regalano la Supercoppa al Napoli

11:55 - Si è decisa ai rigori la Supercoppa italiana. Ad alzare il trofeo a Doha è stato il Napoli, che ha superato la Juve per 8-7 dopo il 2-2 al termine dei supplementari. La partita è stata un duello tra Tevez e Higuain, con il bianconero a segno al 5' e l'azzurro in rete al 23' della ripresa. Nel secondo supplementare di nuovo l'Apache al 1' e il Pipita al 13'. Ai rigori Buffon ha parato tre tiri, ma Rafael ha fermato quello decisivo di Padoin.



LA PARTITA

Benitez lo aveva detto alla viglia: "In una partita secca possiamo battere la Juve". E così è andata. Al termine di uno scontro non bello, ma sicuramente emozionante, gli azzurri hanno messo in bacheca la seconda Supercoppa italiana della loro storia, 24 anni dopo quella vinta proprio contro i bianconeri, ma anche dopo quella persa, tra mille polemiche, nel 2012 a Pechino. E il merito è soprattutto di Gonzalo Higuain, capace di rispondere colpo su colpo ai gol del connazionale Tevez e freddo dal dischetto, quando invece l'Apache ha macchiato la sua grande prestazione con un palo clamoroso. Ai bianconeri, apparsi un po' stanchi e poco decisivi come capitato diverse volte negli ultimi tempi, non è bastato nemmeno uno stratosferico Buffon, capace di fermare ben tre rigori in una serie arrivata a 18. Ma prima Chiellini e poi Pereyra hanno fallito il match point, mentre Padoin si è fatto ipnotizzare da Rafael sul tiro che avrebbe fatto proseguire la serie. La squadra di Allegri, però, deve rammaricarsi per quanto fatto, o meglio, non fatto durante una partita in cui è stata due volte avanti e alla fine si è sempre fatta raggiungere. Merito anche di un Napoli mai timoroso nonostante uno schieramento iniziale in cui a Inler e Mertens Benitez (alla decima coppa della carriera) aveva preferito Gargano e De Guzman.

E pensare che tutti i progetti e le speranze del Napoli sembrano andare a farsi benedire dopo una manciata di minuti, quando Koulibaly e Albiol in vena di regali si scontrano nel tentativo di colpire di testa un pallone che finisce a Tevez. L'Apache si ritrova davanti a Rafael e lo trafigge sotto le gambe. Potrebbe essere un colpo quasi da ko e invece la squadra di Benitez risponde subito, ma Hamsik non è fortunato e al 16' colpisce il palo anche grazie a una leggera ma decisiva deviazione di Chiellini. Inizia così il duello tra Tevez e Hamsik, con l'argentino che spaventa altre due volte il portiere azzurro, mentre lo slovacco e Higuain provano a impensierire Buffon con dei tiri dal limite dell'area. Complice un ambiente non certo vivace sugli spalti, però, la partita scorre via liscia senza troppe emozioni, tanto che si arriva all'intervallo con i bianconeri giustamente in vantaggio, ma senza demerito degli avversari. E' un Napoli più brillante della Juve quello che entra in campo nella ripresa. E le occasioni per il pareggio si accumulano velocemente. Prima Callejon in contropiede calcia incredibilmente fuori, poi Higuain bacia il palo con un tocco sotto che lascia immobile Buffon. La Juve non reagisce, appare stanca e Allegri toglie a sorpresa Pirlo. Ma a metà ripresa arriva il meritato pareggio azzurro con lo stesso Pipita che approfitta dello spazio lasciatogli da Chiellini e di testa infila il pallone dell'1-1. Di colpo la Juve si rianima, ma la mira di Tevez e Llorente non è delle migliori. Quando anche Vidal spreca male un contropiede e Tevez non centra lo specchio della porta allo scadere arriva il momento dei supplementari. Supplementari che si decidono nei secondi quindi minuti dopo che i primi avevano visto Tevez, Pereyra, Pogba, Llorent e Vidal (il cui tiro viene salvato sulla linea da Koulibaly) mancare la rete del sorpasso. Sorpasso che arriva ancora per opera di Tevez, protagonista di una spettacolare giocata al limite dell'area. Sembrava fatta e, invece, dopo un miracolo di Buffon su Higuain, una palla persa a centrocampo permette allo stesso argentino di risolvere in mischia. Poi i rigori ad oltranza e la festa del Napoli.



IL TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 7-8 dcr (2-2 dts)

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner (34' st Padoin), Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo (21' st Pereyra), Marchisio; Vidal; Tevez; Llorente (1' sts Morata). A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Pepe, Mattiello, Romagna, Coman, Giovinco. All.: Allegri

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Lopez (Inler 1' pts), Gargano; Callejon, De Guzman (1' sts Jorginho), Hamsik (34' st Mertens); Higuain. A disp.: Andujar, Colombo, Britos, Mesto, Radosevic, Luperto, Romano, Zapata, Bifulco. All.: Benitez

Arbitro: Valeri

Marcatori: 5' Tevez, 1' sts (J), 23' Higuain, 13' sts (J)

Ammoniti: Higuain, Callejon, Albiol, Mertens, Ghoulam (N), Pereyra, Tevez (J)

Espulsi: -

Sequenza dei rigori: Jorginho parato, Tevez palo, Ghoulam gol, Vidal gol, Albiol gol, Pogba gol, Inler gol, Marchisio gol, Higuain gol, Morata gol, Gargano gol, Bonucci gol, Mertens parato, Chiellini parato, Callejon parato, Pereyra fuori, Koulibaly gol, Padoin parato