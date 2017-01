Higuain e Khedira fanno volare la Juve: 2-0 al Sassuolo

Basta meno di mezz'ora alla Juve per chiudere la pratica Sassuolo e approfittare dello scivolone della Roma. Al "Mapei Stadium" i bianconeri superano per 2-0 un avversario mai realmente in grado di giocarsela. Una zampata di Higuain al 9' e il destro piazzato di Khedira al 25' indirizzano il match. Nella ripresa la Juve sfiora il tris con un palo di Dybala e conduce in porto un successo più agevole del previsto che vale il +4 in classifica.