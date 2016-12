21 marzo 2016 Higuain è inarrestabile: il Napoli non molla la Juve Il Pipita toglie le castagne dal fuoco col Genoa e firma il record personale di gol in campionato

E' un Napoli targato Higuain. Il Pipita è l'uomo in più degli azzurri di Sarri. Il leader, il trascinatore, il cecchino. Con la doppietta al Genoa toglie le castagne dal fuoco nel momento cruciale del match e rimette i partenopei in scia alla Juve. L'ennesima prova di forza di un bomber inarrestabile. Il bilancio dice 29 gol in campionato (due in più del record personale al Real). Tredici gol nelle ultime 12 gare, 8 doppiette stagionali e il primato di Nordahl nel mirino.

Per la corsa scudetto, con questo ruolino di marcia della coppia di testa, tutto probabilmente resterà aperto fino all'ultimo. E in casa Napoli lo sanno bene. Saranno i dettagli a fare la differenza. E Sarri ormai ha scelto i suoi "fedelissimi" per tentare l'impresa. Con i titolarissimi sempre in campo, gli azzurri giocano a memoria e anche quando partono male poi riescono a ribaltare il match a suon di gol.



Dopo il primo tempo sottotono col Grifone, la squadra di Sarri nella ripresa cambia passo, si aggrappa alla "fame" di Higuain, fa valere la "legge" del San Paolo (39 punti in casa) e piazza tre reti che chiudono la partita e lasciano aperta la corsa scudetto. Due gol del Pipita guidano la rimonta dopo il vantaggio di Rincon, tenendo la Juve a tiro. Il sigillo finale lo piazza invece El Kaddouri, appena entrato in campo. In mezzo la scossa dell'ingresso di Mertens, Allan e Jorginho che salgono in cattedra e Insigne e Hamsik che alzano il ritmo.



Tutto come da programmi. Quando il Napoli gira, è dura resistere. Lo sa bene il Genoa, che dura solo un tempo e poi si arrende davanti alle prodezze di Higuain & Co. E lo sa bene anche la Juve, che se vuole portare a casa il quinto scudetto di fila dovrà fare i conti con gli azzurri fino alla fine. Dopo la sosta, il prossimo turno dice Juve-Empoli e Udinese-Napoli. A bocce ferme, nulla di proibitivo. Ma ogni passo falso a questo punto della stagione potrebbe costare molto caro. Con otto gare da giocare, tre punti di distacco sono niente. E con un Higuain così a Napoli è lecito sognare.