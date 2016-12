Higuain, Dybala, Pjanic: Allegri si gode l'Euro Juve

Risposte importanti quelle ottenute da Allegri nella trasferta di Zagabria. E non solo per il risultato, che cancella tutti i dubbi europei dopo il pareggio alla prima uscita. A dargliele la squadra nel suo complesso, sì, ma soprattutto i suoi uomini di punta, i giocatori portati a Torino per mettere finalmente le mani sulla Champions League. Pjanic, lasciato inspiegabilmente in panchina nel debutto stagionale contro il Siviglia, gioca un tempo solo ma tanto basta per mettere la sua impronta sulla partita (il bosniaco non segnava in Champions League da Roma-Bayer Leverkusen 3-2 del novembre 2015) e servire l'assist per il 2-0 di Higuain. Pipita che non segnava in trasferta in Champions dal 2011 (Ajax-Real Madrid 0-3). E poi il gol liberazione di Dybala, che ha trovato la gioia personale dopo sette partite a secco: era il suo digiuno più lungo dal dicembre 2013 (in tutte le competizioni). Allegri riparte da qui, con ancora più certezze. "Quando c'è l'obbligo di vincere, non è mai semplice riuscirci: i ragazzi son stati bravi. Manteniamo questa concentrazione e fame a Empoli!", ha twittato dopo la partita il tecnico bianconero. Già preoccupato di tenere alta la tensione che a fine gara - come rivela 'Tuttosport' - ha tenuto a rapporto la squadra negli spogliatoi richiamando chi era già salito sul pullman.