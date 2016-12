Tutto era iniziato con l'abbraccio con Maurizio Sarri. La partita di Higuian, l'uomo più atteso, ha avuto il suo apice al 70' quando di sinistro ha fulminato Pepe Reina. Il più classico dei gol dell'ex. Ma a differenza di quanto suggeritogli da José Altafini su SportMediaset ("Se segna deve esultare"), Higuain dopo la rete ha immediatamente alzato le braccia in segno di rispetto verso i suoi ex tifosi. Per poi essere travolto dall'abbraccio dei compagni.