Higuain, con la Juve è partenza da sogno. Mai così prima d'ora

Numeri da sballo, che fanno sognare la Juve e i suoi tifosi, tutti in piedi ad applaudirlo alla sua uscita dal campo. Tre gol in tre partite di campionato per Higuain nella sua nuova vita bianconera, iniziata con il botto e una media di un gol ogni 39'. Con la maglia del Napoli non aveva mai iniziato così bene: nelle prime tre gare due centri nel 2013-14 (un gol ogni 129'), zero nella stagione successiva e due reti l'anno scorso (un gol ogni 121').

Alla sua prima da titolare, Higuain ci mette un niente a incantare lo Juventus Stadium : diagonale secco dopo 4', girata in area dopo 10'. Praticamente implacabile. E l'intesa con Dybala è già altissima. La doppietta di fatto è arrivata con i primi quattro palloni giocati nella partita contro il Sassuolo. E a ogni suo movimento la difesa avversaria trema. Le statistiche dicono che il Pipita ha realizzato nove reti nelle ultime sei presenze in Serie A, otto nelle ultime quattro partendo dall'inizio. E sono 74 in quattro stagioni nel nostro campionato. I 36 gol dell'anno scorso in campionato sono nel mirino: avanti così il record è... a portata di mano. Ora sotto con la Champions League: mercoledì sera c'è l'esordio con il Siviglia ed è difficile pensare che Allegri faccia a meno di lui. Trascinatore della squadra, incubo per i rivali.

LE STATISTICHE DI JUVE-SASSUOLOJuventus sempre vincente in casa contro il Sassuolo in Serie A: nove gol fatti e uno subito nelle quattro sfide a Torino.

Nove punti per la Juventus nelle prime tre partite di questo campionato - ne aveva conquistato solo uno nelle prime tre della scorsa stagione.

La Juventus ha subito due gol su calcio d’angolo in queste prime tre giornate, tanti quanti ne aveva concessi in tutto lo scorso campionato.

Higuain ha realizzato quattro reti nelle ultime due sfide contro il Sassuolo in Serie A.

Gonzalo Higuain ha segnato due gol con i primi quattro palloni giocati nella partita. Higuain ha realizzato nove reti nelle ultime sei presenze in Serie A, otto nelle ultime quattro da titolare.

Miralem Pjanic ha segnato due gol e servito due assist nelle ultime tre presenze in Serie A.

Quattro gol e due assist per Sami Khedira nelle ultime sette presenze in Serie A.

Per Luca Antei si tratta del primo gol in Serie A alla 38ª presenza. Per Gianluigi Buffon si tratta della 200ª vittoria casalinga in Serie A.

250ª presenza in Serie A per Stephan Lichtsteiner.