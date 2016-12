Higuain compie 29 anni, la Juve: "Oggi ti festeggiamo, domani il regalo"

Gonzalo Higuain compie 29 anni e la Juve celebra il compleanno dell'attaccante a cui affida i sogni di rincorsa Champions. E non solo: perché c'è ancora uno scudetto da conquistare e nell'immediato un derby da vincere . Ecco perchè il messaggio del club è chiaro e rimanda alla sfida contro il Torino : auguri di rito e poi l'auspicio che dopo il gol in Champions possa arrivare anche "un altro regalo". Per lui e tutto il popolo bianconero.

IL MESSAGGIO E IL VIDEO DI AUGURI DELLA JUVE"Riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro di pochi giorni. Mercoledì sera, è il settimo minuto della ripresa di un match che non si sblocca. Poi la palla, giocata con insistenza da Lemina, arriva nei paraggi di Higuain. Ed è un attimo: staffilata, il tempo di chiedersi che sta succedendo e lo Stadium è già in festa. È tutto qui, Gonzalo Higuain: caparbio, letale, un attaccante impressionante. Che in questi mesi, oltre che segnare dieci gol, alcuni dei quali di enorme importanza, ha dimostrato di saper giocare praticamente in tutte le zone dell’attacco, mettendo la sua classe al servizio di una squadra vincente. Oggi festeggiamo tutti insieme a te, Pipa. Un regalo in anticipo lo hai fatto, a te e a noi, qualche giorno fa: chissà che domani non ne arrivi un altro, in ritardo…