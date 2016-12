Higuain attacca CR7: "E' sopravvalutato". Il Napoli poi smentisce

Gonzalo Higuain , secondo indiscrezioni raccolte da Don Balon, ricorda il suo addio al Real Madrid e lancia un duro attacco all'ex compagno Cristiano Ronaldo . "Ha un ego grandissimo - le parole al veleno del Pipita - Se non gli dici che è il migliore non puoi essere suo amico. Cristiano si crede il migliore, ma è sopravvalutato. Ho diviso lo spogliatoio con Messi e non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro". Il Napoli si è affrettato a smentire.

L'addio nell'estate del 2013 al Real Madrid è stato doloroso per Gonzalo Guarin, che alla Casa Blanca ha davvero lasciato pochi amici. Tra questi non c'è di certo Cristiano Ronaldo, una delle ragioni per cui ha scelto di andarsene. Al bomber argentino non piaceva mettersi al servizio di CR7, che si arrabbiava persino in allenamento se non era al centro delle azioni offensive e se il Pipita tirava senza passargli la palla.