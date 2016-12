Higuain alla Juventus, Capello: "Inutile giocare il campionato"

"Era già inutile giocare il campionato prima dell'arrivo di Higuain alla Juve". Parola di Fabio Capello , intervistato dalla Stampa, che inserisce i bianconeri tra le prime 4 squadre d'Europa: "E' un acquisto per vincere la Champions League - ha detto il tecnico - stanno lavorando per questo. Dopodiché, vincere dipende anche dalla fortuna. Se prima lottavano per essere tra le quattro più forti, adesso lo sono".

"Se hanno deciso di prendere Higuain - ha proseguito Fabio Capello - hanno pensato bene che avevano bisogno di un giocatore così. E visto che alla Juve sono molto attenti al valore dei calciatori e a quello degli scambi, sanno anche che in mezzo potevano supplire a Pogba, non come potenza ma come qualità sì". Ma secondo l'ex tecnico di Roma, Milan e Juve, l'acquisto di Higuain non è paragonabile a quello di Batistuta ai tempi della Roma: "Assolutamente no, erano tempi e competizioni diversi. Alla Roma mancava un bomber, qui si parla di vincere la Champions"