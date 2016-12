Hernanes: "La capriola? Ce l'avevo con Lotito"

"Una serata così la sognavo. I tifosi dell'Inter quando mi incontrano mi dicono: l'Hernanes della Lazio era meglio di questo con la maglia dell'Inter. Così stasera spero di averli convinti, questi due gol li dovevo proprio ai tifosi dell'Inter. Spero che apprezzino e siano felici come lo sono io. Abbiamo battuto una grande squadra, e puntiamo all'Europa League e la prossima stagione vogliamo essere protagonisti; assoluti". E dopo le parole , Hernanes ha incrociato Lotito e non sono mancati i saluti. E anche il chiarimento fra il Profeta e il presidente della Lazio, per le parole di due mesi fa e la capriola con dedica all'Olimpico. In fondo, prima, si stimavano molto. E anche adesso, nonostante...

Hernanes, la vendetta (con dedica) su Claudio Lotito: "Lotito due mesi fa ha parlato male di me, che non stavo giocando. E la capriola dopo il primo gol l'ho fatta proprio per rispondere a Lotito. L'ho fatta contro di lui . No di certo verso i tifosi della Lazio". Il Profeta è felice, dopo 15 mesi di Inter e la prima, vera grande gioia. Nello stadio del suo cuore, fino a quando ha deciso di lasciarlo per vestire nerazzurro.

MANCINI: NO ALLA MOVIOLA IN CAMPO

Settima partita senza macchia: 4 vittorie, 3 pareggi. A quota 52, l'Europa League per l'Inter non è un miraggio. Ma strappare sorrisi a Mancini non è facile, perché le vittorie dell'Inter, qui come a Udine, hanno sempre un carico di veleni. Qui, il primo gol di Hernanes con vizio di off side; le due espulsioni; il rigore di Marchetti di Icardi.

Mancini, a Premium Calcio, ascolta il dibattito proprio sul rigore: Cesari dice che non è rigore, Pagani e Corradi dicono che ci sta, Cesari dice che Icardi si trascina, Corradi (che di m estiere faceva l'attaccante) dice no, Maurito cade. E Mancini sbotta: "E poi si parla di moviola in campo. Io spero che non si arrivi mai a portarla, mai. Stiamo discutendo su un rigore, ognuno ha una sua opinione diversa. Con la moviola in campo che cosa accadrebbe? No. Io sono contro la moviola".

Si parla della partita, di questi tre punti: "Sono felice. E' stata una bella partita, la Lazio è una grande squadra che ci ha fatto soffrire anche in inferiorità numerica. Gli episodi? La prima espulsione è giusta. Il gol di Hernanes su punizione, beh, vedo la posizione di Medel che qualcosa influenza, ecco sono un po' d'accordo. Il rigore su Icardi per me è rigore e basta. In 11 contro 9 non abbiamo commesso gli errori di Udine, quando abbiamo lasciato il campo agli avversari con due uomini in meno".