Hernanes: "Juve, il posto giusto per scudetto e Champions"

"Volevo lo scudetto e la possibilità di lottare per la Champions e la Juventus è il posto giusto". Hernanes , rispondendo alle domande dei tifosi su Twitter, ribadisce la bontà della sua scelta di vestire la maglia bianconera. Ammette di essere rimasto impressionato in particolare da Pogba e spiega di avere un buon feeling con Allegri: "E' preparato tatticamente come tutti gli allenatori italiani ed è un gran comunicatore".

Il centrocampista bianconero ha chiarito di non avere particolari preferenze sulla sua posizione in campo, che sia davanti alla difesa o dietro le punte: "Dipende dal momento, l'importante è giocare bene e avere continuità di rendimento in entrambe le posizioni". Su richiesta, ha intonato l'inno della Juventus, svelando poi alcuni aspetti personali: "Mi trovo bene a Torino, è una città tranquilla anche se per ora l'ho vista poco. Ho legato con tutti i compagni, ma in particolare con i brasiliani. Giocare allo Juventus Stadium è bellissimo, in Champions ancora di più, sentire l'inno è da brividi. I miei tre punti di forza sono dribbiling, conclusione e lancio". Sul suo soprannome, il "Profeta", spiega: "Me lo ha dato un giornalista brasiliano, perché a volte citavo la Bibbia". Infine, esprime un desiderio: giocare con le leggende bianconere Del Piero, Zidane e Nedved.