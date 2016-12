Henry si ritira, farà il commentatore

16:42 - All'età di 37 anni Thierry Henry annuncia il suo ritiro dal calcio. L'attaccante francese, uno dei giocatori più eleganti ed efficaci allo stesso tempo visti in campo negli ultimi 20 anni, ha chiuso la sua carriera con l'esperienza ai New York Red Bulls nella Major League Soccer americana e da gennaio lavorerà come opinionista per la tv inglese Sky Sports, al fianco di altri grandi ex calciatori come Gary Neville e Jamie Carragher.

Henry, classe 1977, cresciuto nel Monaco, passato dalla Juventus ma affermatosi con l'Arsenal di cui è diventato un'autentica leggenda, prima di trasferirsi al Barcellona e chiudere la carriera a New York, ha annunciato il suo ritiro con un post sul proprio profilo Facebook: "Dopo 20 anni di carriera ho deciso di ritirarmi. E' stato un percorso incredibile e vorrei ringraziare tutti i tifosi, i compagni e le persone che ho conosciuto con Monaco, Juventus, Arsenal, Barcellona, New York Red Bulls e ovviamente la nazionale francese con cui ho avuto momenti molto speciali. E' arrivato il momento di intraprendere una nuova carriera e sono felice di annunciare che tornerò a Londra dove lavorerò per Sky Sports. Spero di poter condividere aneddoti, osservazioni, esperienze e tutto quello che ho imparato in questi anni. Ho ricordi incredibili e meravigliose esperienze. Spero vi siate divertiti a guardarmi almeno quanto lo lo sia stato io in campo".

Henry ha vinto tutto, sia con i club - campionato e Coppa di Francia col Monaco, due Premier e tre FA Cup con l'Arsenal di cui è primatista di presenze (86) e di reti (42) nelle competizioni Europee, due Liga, una Coppa di Spagna e la Champions League 2009 col Barcellona - sia con la nazionale francese - Mondiali 1998, Europei 2000 e Confederations Cup 2003 - di cui è miglior marcatore della storia con 51 gol e secondo giocatore con più presenze con 123 partite giocate.