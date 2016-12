Hannover, i tifosi si fanno consegnare le maglie dai giocatori

Non solo la Dacia Arena di Udine dopo Udinese-Roma, non solo Marassi, nel 2012 dopo Genoa-Siena. Mal comune non farà mezzo gaudio, ma almeno non sentiremo, ancora, quel luogo comune che dice "all'estero queste cose non succedono". Succedono, eccome: sabato, al termine di Hannover-Colonia, partita vinta per 2-0 dagli ospiti, i giocatori di casa sono stati "chiamati" sotto la curva dai tifosi e costretti a togliere e consegnare le proprie maglie. Indegni di indossarle.