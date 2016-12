Handanovic, su Cigarini la parata dell'anno

Pazzesco. Incredibile. Da cartone animato. Ecco alcune delle definizioni che si è meritato Samir Handanovic, autore al 59' di Atalanta-Inter di un autentico prodigio, con la parata dell'anno su Cigarini. Un intervento tutto istinto, con le gambe, proteso in tuffo a mezz'altezza incontro al centrocampista dell'Atalanta, pronto a battere a rete a colpo sicuro. Marco Foroni e Federico Balzaretti, in telecronaca, hanno accostato il numero 1 nerazzurro a Benji Price, il portiere del cartone animato "Holly e Benji". Il cappellino e lo stile della parata però fanno ricordare un altro portiere di quel cartone animato: Ed Warner, acrobatico proprio come Handanovic. Al termine del match Edy Reja ha fatto i complimenti allo sloveno: "Dobbiamo solo dirgli bravo, ha fatto delle parate, è impossibile e straordinario, non so come ci sia riuscito".