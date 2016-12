Handanovic in esclusiva: "Lo scudetto? L'Inter deve guardare sempre in alto"

Nonostante il momento delicato della stagione interista, Samir Handanovic mostra ottimismo in vista di quello che lui ritiene ancora un obiettivo possibile: lo scudetto. "Lo scudetto? L'Inter deve guardare sempre in alto - ha detto il portiere in esclusiva a Premium Sport - . Noi dobbiamo ritrovare compattezza e quello di Eder è un rinforzo importante. Per quanto mi riguarda, sono sempre contento di aver rinnovato per giocare la Champions con l'Inter".