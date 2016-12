Hamsik "risposa" Napoli: "Nessun mal di pancia"

Ma andiamo con ordine e partiamo da Hamsik. Nessuna intenzione di lasciare Napoli, perché, dice, "la società vuole puntare in alto, anche se il mio futuro non dipende solo da me. Comunque non ho strani pensieri e credo non li abbia neppure la società. I tifosi del Napoli? Sono ovunque, anche qui in Francia. Voglio ringraziarli tutti perché continuano a mandarmi messaggi di incoraggiamento. Gli dedico il gol segnato con la Russia!”.



Intanto, però, è previsto a brevissimo un incontro tra il procuratore dello slovacco, Juraj Venglos, e De Laurentiis a Radio Crc nel corso di "Si gonfia la rete" di Auriemma: "Sarri è stato importante per Hamsik che vive il suo periodo più bello della carriera. E' stato importantissimo il lavoro svolto con il Napoli quest'anno e il momento di forma sta proseguendo anche con la Slovacchia. Le parole di Kozak? Ha detto che Marek è pronto per un grande club, ma Hamsik è già in un grande club. La Slovacchia credo possa continuare a fare bene in questo Europeo e quindi immagino possa passare il turno. L'Europeo è un torneo lungo, credo che l'Italia e la Francia siano le candidate a vincerlo anche se il mio sogno è assistere ad una finale tra Slovacchia e Italia. Nei prossimi giorni incontrerò De Laurentiis e Giuntoli, la speranza è che l'incontro vada bene, ma al momento non posso aggiungere altro. Non essendoci stata ancora la chiacchierata, non posso essere preciso".



Nel frattempo il club azzurro è sempre al lavoro per rinforzare la squadra in vista della Champions. Nelle ultime ore il Napoli ha fatto un sondaggio per Witsel, giocatore nel mirino della Roma e di Spalletti, e in cerca di una nuova squadra dopo l'addio già annunciato allo Zenit.