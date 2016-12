Hamsik: "La gioia di Doha. E a gennaio saremo più forti"

14:02 - Marek Hamsik, la Supercoppa, il mercato e i progetti-Napoli 2015. Eccolo il capitano, parla al portale slovacco aktuality.sk e Tuttonapoli ha provveduto a tradurre le parole del centrocampista: il suo momento non è (era) felicissimo, ma il sofferto trionfo di Doha può cambiare l'umore e le prospettive.

"E' stata una finale molto sofferta, molto bella e abbiamo avuto anche fortuna. Ai rigori la Juve ha avuto due-tre occasioni per chiudere il discorso... Conquistare la Supercoppa non è come vincere lo scudetto, ovvio, ma è da 25 anni che il Napoli non la vinceva, e dunque è un grande successo".

I progetti. "Ora non dobbiamo perdere punti in campionato, per raggiungere il terzo posto che è l'obiettivo principale, a questo punto. Per il 2015, chiedo questo, la qualificazione agli Europei per la mia Nazionale e quel che verrà, fra Coppa Italia ed Europa League".

Poi due parole, significative, sul mercato: "Credo che arriverà un attaccante esterno e andrà rinforzata anche la difesa".