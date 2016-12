Hamsik fuori dal tunnel: "Il Napoli tornerà a vincere"

21:42 - Lo strano destino del Napoli, bello d'Europa e depresso in campionato, costringe il capitano Marek Hamsik a suonare la carica per ricominciare, da subito, la caccia al terzo posto. "Abbiamo avuto difficoltà nelle ultime partite - dice a Sport.sk -, forse possono aver pesato gli impegni europei, ma sono convinto che presto le cose cambieranno e torneremo a far risultato". E ancora: "Proveremo a centrare la Champions fino all'ultimo respiro".

"Restano altre dieci gare da giocare - continua lo slovacco - e noi faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, che per noi è il terzo posto". Insomma, polemiche da parte e avanti tutta, cercando di portare a casa Coppa Italia, Europa League e terzo posto. Già, perché in fondo a una stagione in chiaro scuro, resta il fatto che il Napoli è una delle tre squadre - insieme a Juve e Fiorentina - a poter lottare ancora su tre fronti. Un impegno importante che, come ammesso da Hamsik, può aver pesato nella rincorsa al terzo posto in campionato. E' un Napoli da coppa, sulla scorta delle caratteristiche del suo tecnico, scarsamente passista. Da partita secca. Ma anche un Napoli obbligato a centrare la Champions, per questioni economiche, ovviamente, ma anche di prestigio, un prestigio cresciuto nelle ultime stagioni. Di qui il malumore del popolo napoletano, che non capisce i cali di concentrazione costati molti punti soprattutto con le squadre di medio-basso livello. Serve dunque una svolta, la spinta del capitano. "Fino all'ultimo respiro", dice Hamsik. "Torneremo a vincere e lotteremo per la Champions", assicura. L'inseguimento alla Lazio, ora terza, è appena cominciato.