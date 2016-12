Hamsik: "Aiuterò il Napoli a vincere lo scudetto"

Marek Hamsik ha già espresso i suoi desideri per il 2016: "Voglio contribuire al sogno di tutta la città di Napoli vincendo il campionato e spero in un bell'Europeo con la Slovacchia". Il capitano azzurro non si nasconde, la squadra di Sarri ha tutto per vincere: "Abbiamo una squadra forte ed è positivo che dopo metà stagione siamo attaccati alla testa della classifica. Lotteremo per lo scudetto fino alla fine".