Gullit: "De Boer paga gli errori di Mancini"

Solidarietà Orange. E anche sincera stima verso un collega. E' quella espressa da Ruud Gullit nei riguardi di Frank De Boer, da tre settimane sulla panchina dell'Inter e già messo in croce per l'avvio di campionato con 1 punto in 2 partite e palesi difficoltà a rimettere a posto una squadra che ha trascorso un'estate... sbagliata. Per Gullit, la colpa di tutto ciò è di Mancini. Ecco quel che ha detto.



L'Inter è una squadra molto particolare, c'è tanto talento, ma manca l'amalgama generale. La colpa è di Roberto Mancini non ha lavorato molto in fase di preparazione e ciò si nota -dice-. Ha pensato che sarebbe andato via in ogni caso e ha allenato pochissimo il gruppo, lasciando a De Boer una squadra poco pronta. Frank deve cercare anche le giuste misure per ricostruire la squadra: una volta ottenute entrambe le cose deve provare a far giocare bene la squadra. Di sicuro deve adattarsi in fretta ma sono sicuro che lo farà: è un tipo che impara velocemente”.