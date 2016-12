Guijuelo, una squadra al prosciutto

Sta spopolando in Spagna la nuova maglia "al prosciutto" del Guijelo, club di Serie C che porta il nome della cittadina vicina a Salamanca nota per la produzione del jamon iberico pata negra. Per iniziativa di Jorge Hernandez, presidente del club il cui bilancio annuale è di 650mila euro, sulla maglia sono riprodotte innumerevoli piccole fette di prosciutto, come tradizionalmente vengono presentate nei ristoranti spagnoli. "Viviamo tutti chi più chi meno grazie al jamon: quale modo migliore per presentarlo ovunque?", ha spiegato Hernandez. Anche lo sponsor è una delle più rinomate case produttrici di jamon, la Julian Martin, che ha twittato di essere orgogliosa "di questa maglia e del fatto di essere il patrocinatore". L'unico rischio è quello di essere fatti a fette dagli avversari...