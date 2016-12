Guerriglia di Roma, sono sei gli olandesi arrestati

16:19 - Sono sei, tutti detenuti al Regina Coeli, i tifosi del Feyenoord arrestati nel corso degli scontri avvenuti nella zona di Piazza di Spagna. Sono tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per i disordini di due giorni fa a Campo de' Fiori, invece, già condannati altri 19 hooligan. Il magistrato invierà al gip la richiesta della convalida d'arresto e a quel punto il giudice avrà 48 ore per fissare gli interrogatori di garanzia.



IL QUESTORE A MARINO: "GARANTITA INCOLUMITA' ED EVITATI DEVASTAZIONI E SACCHEGGI" E DOMANDA "HO OPERATO MALE?"

"Capisco il sindaco di Roma che si e' visto la piazza vituperata ma non condivido una accusa di pressapochismo: abbiamo garantito l'incolumità, abbiamo impedito devastazione e saccheggi veri. Le forze dell'ordine hanno operato bene. Scaricare non serve, quando si perde si perde insieme". Cosi' il questore di Roma Nicolò D'Angelo. Poi aggiunge: "Se qualcuno pensa che io abbia operato male, io sono qua". IL QUESTORE: "SVENTATO AGGUATO DI ROMANISTI"

"Abbiamo avuto il problema di controllare 40 tifosi romani che volevano tendere agguato a olandesi per vendicare la Lupa: li abbiamo intercettati e denunciati". Così il questore di Roma NIcolò D'Angelo sui fatti di ieri.

"MEGLIO SPORCIZIA DI AZIONI SCONSIDERATE"

"Meglio la sporcizia e il disordine che agire in maniera sconsiderata: sono scelte operative dettate da situazione difficili". Così il Questore di Roma sulla devastazione ieri di Piazza di Spagna.

QUESTORE: "SEGNALATI 400/600 TIFOSI VIOLENTI"

"Abbiamo avuto una serie di contatti con la polizia olandese le cui informazioni in corso d'opera sono state cambiate: avevamo avuto informazioni che un gruppo di tifosi del Feyenoord, quantificato in 400-600 e alcune volte 200-300, sarebbero transitati a Roma via Bruxelles". Cosi' il questore di Roma, Nicolò D'Angelo nel corso di una conferenza stampa.

MARINO: "A ROMA PROBLEMI DI SICUREZZA, SOPRATTUTTO IN CASO DI TERRORISMO"

"Io non sono un membro del governo italiano e non prendo queste decisioni. Certamente sono sindaco da oltre un anno e mezzo e questa città ha un problema grande come una casa che riguarda la sicurezza". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino ha risposto a chi gli ha chiesto se qualcuno deve dimettersi tra questore, prefetto e ministro dell'interno dopo i disordini di ieri. "Chiederò al ministro Alfano se, visti gli ultimi fatti, Roma è sicura anche in tema di terrorismo. E' evidente che ieri abbiamo dimostrato che è insicura. Ho in mente il momento in cui il presidente Obama ha chiesto al nostro paese di visitare il Colosseo. Improvvisamente tutte le forze dell'ordine si sono date da fare affinchè non ci fossero venditori ambulanti e abusivi che vendono bottiglie di birra in ghiacciaie nascoste negli anfratti vicino al parco archeologico. Chiedo che la sicurezza nella nostra città sia organizzata in modo tale che ogni romana possano girare e andare vicino al Colosseo esattamente come ha fatto Obama".

IL DG DEL CLUB OLANDESE: "GLI SCONTRI UNA VERGOGNA, NOI IMPOTENTI"

"Abbiamo sentimenti contrastanti. Da un lato siamo orgogliosi per la buona performance sportiva della squadra che e' tornata a Rotterdam - sottolinea il dg del club Eric Gudde con una nota sul sito ufficiale -, dall'altro c'è disgusto per un gruppo di rivoltosi che, a differenza dei veri sostenitori, è andata a Roma a quanto pare con intenzioni molto diverse da quelle di sostenere il club tenendo invece un comportamento gravemente scorretto nel centro storico della città. E' stato un comportamento assolutamente riprovevole di un branco di senza cervello da cui il Feyenoord prende le distanze e che qualsiasi olandese normale non può che ritenere ripugnante". Secondo Gudde "la cattiva condotta tenuta prima della partita contro la Roma e' stata in netto contrasto col bel risultato centrato dalla squadra all'Olimpico davanti al settore occupato da quasi sei mila supporter del Feyenoord. Settore in cui tutti si sono comportati in maniera esemplare creando un'atmosfera senza precedenti". "Il modo in cui hanno sostenuto la squadra nello stadio ci rende orgogliosi, mentre è molto triste vedere che c'è gente che viaggia al seguito della squadra con intenzioni ben diverse" sottolinea il dirigente, prima di assolvere pero' la società': "Tuttavia, questo non è un problema che i club possono risolvere. Siamo responsabili di come le persone si comportano nello stadio. Per l'organizzazione dell'Olimpico abbiamo lavorato duramente per settimane e tutto è stato eseguito alla perfezione. Ciò non significa che io, a causa di quanto accaduto prima della partita e al di fuori della responsabilità del Feyenoord, come olandese e appassionato del calcio oggi ho lasciato l'Italia provando un senso di vergogna".

TAVECCHIO E FIGC CONTRIBUISCONO A SOSTENERE LE SPESE DI RIPARAZIONE

"Pur non avendo alcuna colpa, il calcio e la federazione che io rappresento, si sentono in dovere di contribuire a sostenere le spese di riparazione. Sarà un problema che rappresenterò nelle sedi nazionali e internazionali". Lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, parlando al Tg1 degli incidenti di ieri prima di Roma-Feyenoord.

MARINO: "DIVERSE OFFERTE PER RIPARARE I DANNI"

Parole confortanti dal sindaco di Roma, Ignazio Marino: "Stiamo ricevendo offerte da aziende, banche, istituzioni per riparare i danni causati da veri e propri vandali e ringrazio Acea per essersi subito messa a disposizione per il restauro della Barcaccia (il Governo olandese si è rifiutato di pagare i danni causati dai tifosi del Feyenoord, ndr). Sono orgoglioso di essere sindaco di una città dove in queste ore molte realtà hanno chiamato dicendosi pronte ad offrire generosamente le somme che occorrono per ripristinare quello che dei barbari hanno vandalizzato".

MALAGO': "TOLLERANZA ZERO, SI E' TOCCATO L'APICE"

Ecco le dichiarazioni del Presidente del Coni: "Bisogna applicare il principio della tolleranza zero: non ho potere di legiferare ma vanno adottati gli stessi provvedimenti che vennero applicati in passato nei confronti degli hooligans.Gli inqualificabili episodi rappresentano solo la conferma di una inaccettabile e reiterata tendenza legata agli atti di violenza compiuti dalle tifoserie straniere nel nostro Paese nelle partite di calcio". In base a quanto si apprende, il gruppo di tifosi olandesi è stato bloccato durante gli scontri avvenuti nella zona di salita di SanSebastianello, all'estrema destra rispetto alla scalinata di Trinità dei Monti.

BARCACCIA, DANNI PERMANENTI

"I danni alla fontana sono sicuramente maggiori di quelli accertati da un primo sopralluogo. Abbiamo riscontrato diverse scheggiature e colpi sulla superficie di travertino che hanno creato danni indelebili e permanenti. E' evidente che persone si sono accanite con il tiro delle bottiglie, come peraltro accertato con le immagini video. Hanno danneggiato in maniera indelebile la superficie della fontana. I colpi diventeranno invisibili con il tempo". Lo afferma il sovrintendente ai beni culturali di Roma Claudio Parisi Presicce parlando della fontana della Barcaccia.

RACCOLTI 20 METRI CUBI DI RIFIUTI

"Ieri dalla 17 c'e' stata una pulizia massiccia da parte degli operatori Ama nella zona di piazza di Spagna. Sono intervenuti 10 operatori con 4 mezzi e sono stati raccolti 20 metri cubi di spazzatura, soprattutto vetro. Sono state mobilitate le squadre che erano in zona, e quindi sono state spostate dai punti dove stavano lavorando. Quando parliamo di extra-costi per Roma Capitale parliamo anche di questo". Lo dice l'assessore all'Ambiente di Roma Estella Marino interpellata in merito.

CONFCOMMERCIO: "TRE MILIONI DI DANNI"

"A partire dalla sera del 18 febbraio e per tutta la giornata di ieri, a causa delle chiusure forzate, i negozi del centro hanno avuto una riduzione degli incassi ed un danno commerciale di circa 3 milioni di euro". E' la stima del presidente di Confcommercio Roma, Rosario Cerra, dei danni ai negozianti del centro della Capitale.

INDAGA IL PM DI ROMA

Una serie di accertamenti sono stati avviati dai pm Antiterrorismo e delitti contro la personalità dello Stato della Procura di Roma, in relazione ai disordini e alle devastazioni avvenuti ieri in piazza di Spagna e che hanno portato anche al danneggiamento della 'Barcaccia' del Bernini.

"VALUTARE IL DANNO MORALE"

"Non siamo ancora in grado di fare una valutazione dei danni. Il danno materiale non sara' enorme ma c'e' un danno morale che deve essere considerato e quantificato e dovranno pagarlo i responsabili che hanno assalito questo monumento in una maniera cosi' violenta. E' stato un atto probabilmente voluto e studiato affinché lasciasse il segno". Così il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce nel sopralluogo alla Barcaccia in piazza di Spagna danneggiata ieri pomeriggio dai tifosi del Feyenoord.

"ROMA MERITA SICUREZZA DA G8"

"Esigo che la Capitale d'Italia abbia la gestione della sicurezza all'altezza di un Paese del G8". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino a margine del sopralluogo in piazza di Spagna.

MARINO: "FEYENOORD E OLANDA RESPONSABILI"

"Molte istituzioni, banche, società mi hanno già chiamato da ieri sera a questa mattina perché vogliono intervenire economicamente per riparare i danni. Io credo però che valga il detto 'chi rompe paga' e quindi la squadra e l'Olanda sono responsabili di ciò che è successo in questa città". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino a margine del sopralluogo in piazza di Spagna. "Cosa sarebbe successo se fossimo andati noi in Olanda e avessimo messo a ferro e fuoco la città?" aggiunge.

SOPRALLUOGO DI MARINO IN PIAZZA DI SPAGNA

Il sindaco di Roma Ignazio Marino è appena arrivato in piazza di Spagna per fare un sopralluogo alla fontana della Barcaccia danneggiata ieri dai tifosi del Feyenoord. Nella fontana sono al lavoro in questo momento i tecnici della sovrintendenza capitolina.

BARCACCIA: SCHEGGIA DI 10 CENTIMETRI

"Ieri avevamo già verificato la presenza di alcune scheggiature, in particolare un frammento di travertino di 10 centimetri appartenente all'orlo del candelabro centrale della vasca, questa mattina abbiamo fatto una perlustrazione con i tecnici della sovrintendenza ed abbiamo potuto constatare che in realtà gli urti di queste bottigliette hanno causato molti più danni di quanti fossero visibili ad occhio nudo ieri sera". Così il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce che questa mattina ha fatto un sopralluogo alla Barcaccia in piazza di Spagna

"TANTI FRAMMENTI RITROVATI"

"Barcaccia. Restauratori a lavoro da stamattina per verificare danni. Tanti frammenti fortunatamente ritrovati". Lo scrive su Twitter l'assessore alla cultura e turismo di Roma Giovanna Marinelli.

DANNI ALLA BARCACCIA IN PIU' PUNTI

I danni compiuti alla Barcaccia sono in più punti: ci sono scalfitture e scheggiature su tutta la fontana. Lo si apprende dalla sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali che e' al lavoro da stamani. Ieri sera l'assessore alla cultura Giovanna Marinelli aveva parlato di danni al candelabro centrale.

TIMMERMANS: "LINEA DURA CON I BARBARI"

"Linea dura contro le azioni di chi si definisce tifoso del Feyenoord, segno della barbarie e della maleducazione: Roma e' la mia seconda casa da anni. I miei pensieri vanno agli agenti feriti e agli abitanti di Roma". Cosi' il primo vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, olandese e romanista doc, commenta su Fb gli incidenti di giovedì.

FOTO E COMMENTI SUI SITI OLANDESI

La notizia della devastazione di Piazza di Spagna da parte degli hooligans del Feyenoord occupa grande spazio nella stampa olandese. Sia il sito del 'De Telegraaf', sia quello del 'de Volkskrant' pubblicano con grande evidenza le foto della 'Barcaccia' piena di rifiuti e danneggiata. Oltre ad altre scene di scontri e cariche. In particolare, 'De Telegraaf' pubblica le prime pagine del 'Tempo, che titola a nove colonne in olandese 'Olandesi animali' e della 'Gazzetta dello Sport', 'Barbari'. Negli articoli si parla della 'reazione indignata' degli italiani di fronte al 'caos provocato dai tifosi della squadra di Rotterdam'. Quindi si racconta dell'arresto di una cinquantina nel corso dei due giorni di follia. Le violenze di Roma hanno anche provocato un ampio dibattito politico anche in Olanda: il leader del partito cristiano democratico (Cda) Sybrand Buma, ha proposto formalmente che si ritirino i passaporti agli hooligans.