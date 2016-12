Guerriglia a Roma: amichevole Italia-Olanda a Rotterdam per raccogliere fondi per la Capitale

17:49 - Un'amichevole per cercare di riparare ai danni della guerriglia di giovedi scorso. Se non altro dal punto di vista economico. Questa la proposta dell'assessore allo Sport di Roma Masini, lanciata dai microfoni di Radio Città Futura: "Abbiamo proposto insieme al sindaco Marino che si organizzi una partita da giocare a Rotterdam tra Italia e Olanda. L'incasso verrà utilizzato per riparare i danni subiti dalla città di Roma a causa delle intemperanze dei tifosi del Feyenoord. Il presidente della Figc lo proporrà nei prossimi giorni alla federazione olandese".

Nel fine settimana dall'Olanda sono arrivati segnali di rammarico e di solidarietà per i fatti di Piazza Spagna accaduti prima di Roma-Feyenoord, ma si è più volte sottolineato che non arriveranno aiuti economici né da Rotterdam né dal governo olandese. Poi l'idea dell'assessore allo Sport e del sindaco di Roma, Paolo Masini e Ignazio Marino. E che idea. Giocare un'amichevole tra Italia e Olanda per poter riparare ai danni causati dalla due giorni di follia hooligans. Come? O meglio, con quali soldi? Con quelli derivati dall'incasso della partita che, presumibilmente, si giocherà a Rotterdam.



Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha detto: "Accogliamo con piacere la proposta della città di Roma", sottolineando che "come Figc abbiamo manifestato la nostra solidarietà al sindaco Marino subito dopo i vandalismi dello scorso giovedì". Tavecchio dovrà proporre alla federazione olandese l'idea di Masini e Marino. Al momento, però, tutte le date internazionali FIFA della nazionale azzurra sono "bloccate" e la prima finestra utile per poter organizzare l'amichevole proposta da Marino sarebbe a novembre.



Una partita non solo per aiutare Roma, ma anche per "coprire con una lezione di stile quanto accaduto a Roma dove delinquenti hanno distrutto pezzi di questa città" come ha sottolineato Masini. Intanto, ha toccato in 48 ore quasi quota tremila euro la raccolta fondi per la Barcaccia lanciata sul web dall'editore del sito Dolcevia.com, che promuove il turismo olandese in Italia. L'obiettivo dell'iniziativa, che si chiama "ScusaRoma", è raccogliere 100mila euro per riparare i danni provocati dagli ultras del Feyenoord nella Capitale e in particolare quelli arrecati alla fontana del Bernini.

IL SINDACO DI ROTTERDAM: "SI' ALL'AMICHEVOLE"

Il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha chiamato il sindaco di Roma Ignazio Marino e si è dichiarato favorevole ad ospitare "un'amichevole tra le nazionali di calcio di Olanda e Italia, per restituire la centralità allo sport e ai suoi valori e per raccogliere fondi. Una proposta che - si legge in una nota del Campidoglio - ora è al vaglio delle rispettive Federazioni nazionali, le uniche titolate a decidere se e quando calendarizzare l'incontro".



"Ho ribadito al sindaco di Rotterdam che i sentimenti di amicizia e stima che legano olandesi e italiani non possono venir oscurati dal comportamento incivile e irrispettoso per Roma di qualche migliaio di violenti", ha sottolineato Marino.