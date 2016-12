Guardiola "vede" la Juve e spegne il fuoco-Vidal

"È molto forte e si sta allenando molto bene. Credo pienamente in lui". Così Pep Guardiola , allenatore del Bayern Monaco, ha confermato la sua fiducia in Arturo Vidal dopo le voci dei giorni scorsi di dissapori nello spogliatoio per i comportamenti fuori dal campo dell'ex centrocampista della Juventus . Il tecnico bavarese ha parlato nella conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Bayer Leverkusen. Vidal, nelle ultime due settimane, è stato al centro di voci e polemiche. Qualcuno lo ha indicato come la presunta "talpa" che andava raccontando di tensioni nello spogliatoio bavarese fra Guardiola e un gruppo di giocatori. Con tanto di interventi pubblici di Robben , Lahm e Muller. Poi, altre voci su notti brave che avrebbero coinvolto il centrocampista cileno. Vidal ha reagito smentendo con decisione. E a due settimane (abbondanti) dalla sfida con la Juve, ecco Guardiola. Che spegna, così spera, il fuoco attorno a Vidal.

PEP: IO SONO COME UNA DONNA"Io sono come una donna". Così ha risposto ai giornalisti su come riuscirà a gestire il fatto di allenare il Bayern Monaco e nello stesso tempo iniziare a pianificare la prossima stagione alla guida del Manchester City. Parlando nella conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Bayer Leverkusen, il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Posso fare più cose contemporaneamente. Posso controllare entrambe le situazioni". Guardiola ha quindi ribadito che parlerà del City solo quando sarà in Inghilterra. "Non posso parlare ogni settimana di questo", ha dichiarato Guardiola. "I giornali possono continuare ad attaccarmi, io continuerò a fare il mio lavoro. Sono concentrato solo su questo club e darò il massimo fino all'ultimo giorno", ha concluso.