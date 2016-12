Guardiola su Bayern-Barça: "Torno a casa, sarà speciale"

16:25 - L'urna di Nyon ha messo di fronte in semifinale Bayern Monaco e Barcellona, per Pep Guardiola una sfida particolare: "E' la prima volta che torno a casa - ha dichiarato il tecnico dei bavaresi -. Non posso raccontare la mia emozione, loro sono i migliori. Prima o poi doveva succedere". Alla guida dei catalani Guardiola ha vinto tutto: "Barcellona è la mia vita, come giocatore e come allenatore. Sarà molto speciale per me".

LUIS ENRIQUE: "GUARDIOLA E' IL MIGLIORE"

Lo scambio di complimenti è già partito sull'asse Monaco-Barcellona e alla mano protesa di Guardiola è arrivata la risposta di Luis Enrique: "Pep è un mio amico - ha risposto il tecnico blaugrana -, ma anche il miglior allenatore al mondo. Sarà di sicuro una grande partita e non so dire chi sarà avvantaggiato di giocare una doppia sfida anziché una gara in novanta minuti".