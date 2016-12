Guardiola sta con Rooney: "Qualche volta bevevo anche io"

Nessuna critica al capitano della squadra rivale cittadina. Pep Guardiola , tecnico del City, non va all'attacco di Wayne Rooney , al centro della bufera per la nottata a base di alcol mentre era in ritiro con l'Inghilterra. "Non mi piace parlare della vita privata delle persone", ha spiegato lo spagnolo. " Sono stato anche io un giocatore internazionale e capitava di bere alcolici . Ma per fortuna non ci sono mai state foto".

Rooney rischia addirittura di perdere la fascia di capitano della nazionale . Ma Guardiola non vuole entrare in dinamiche che non gli competono. "È capitato anche a me di bere quando ero giocatore, ma per fortuna nessuno mi ha mai fotografato. Anche a voi giornalisti sarà capitato. Ognuno è responsabile di se stesso, è normale".



"Non penso che la federazione debba avere delle responsabilità. Quello che faccio io è responsabilità mia, non del City ad esempio. Siamo persone, siamo grandi abbastanza. Ma è tutto riferito alla sfera della vita privata, bisogna avere rispetto. Io non amo quando le persone commentano la mia vita e quindi non commento quella degli altri. Ho sempre rispettato Rooney, come giocatore e come persona".