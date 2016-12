Guardiola, maledizione semifinale di Champions: terza eliminazione consecutiva

Per Pep Guardiola le semifinali di Champions League sembrano essere una vera e propria maledizione. Negli ultimi tre anni alla guida del Bayern Monaco l'allenatore è sempre uscito al penultimo atto della competizione e sempre contro formazioni spagnole: nel 2014 il Real Madrid, nel 2015 il Barcellona e ora l'Atletico Madrid. Arrivato a Monaco tre anni fa per conquistare la Coppa dalla grandi orecchie Guardiola ha fallito e ora ci riproverà alla guida del Manchester City. Più o meno lo stesso percorso di Mourinho al Real Madrid (2010-2013) che, con lo stesso obiettivo, arrivò per tre anni consecutivi a un passo dalla finale. I bavaresi possono trovare il modo di sorridere perché il prossimo anno ci sarà Carlo Ancelotti che, da successore dello Special One, sulla panchina delle Merengues ha conquistato la Champions al primo tentantivo...



Per Simeone, invece, un'altra statistica interessante: chi ha eliminato le formazioni di Pep ha poi sempre alzato il trofeo. E' già successo cinque volte anche quando il tecnico spagnolo era alla guida del Barcellona. A gioire furono l'Inter nel 2010 e il Chelsea nel 2012 che, guarda caso, lo eliminarono proprio in semifinale. E' tempo di scongiuri per il Cholo e tutti i Colchoneros.