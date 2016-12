Guardiola: "Goetze? Spero resti, ma tutto può succedere"

Al Bayern Monaco l'argomento principale è quello sul futuro di Goetze. "Mario non ha giocato contro il Valencia perché affaticato, ma ora sta meglio. Se sarebbe pronto tatticamente per un campionato impegnativo come la serie A? Questo dovete chiederlo a lui, io posso solo dire che è un mio giocatore, che è molto forte e che spero che resti, ma che so bene che tutto può succedere. Certe decisioni non le prendo io", le dichiarazioni di Pep Guardiola. La Juve non lo molla.