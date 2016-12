Guardiola, follie per la MSN: ha provato a portarli tutti e tre al City

Prima un tentativo per Suarez , quindi per Messi e infine per Neymar . Pep Guardiola era disposto a fare follie pur di portare al City una delle stelle del Barça, ma ha dovuto arrendersi di fronte al rifiuto di tutti e tre i giocatori. A svelare questo clamoroso retroscena di mercato è El Mundo Deportivo , che racconta di un'estate bollente sull'asse Manchester-Barcellona. Alla fine, però, Guardiola ha dovuto accontentarsi di Claudio Bravo .

Il tecnico catalano è arrivato al Manchester City con una lunga lista dei desideri e al primo posto c'era proprio il "Pistolero". Secondo El Mundo Deportivo, che a sua volta cita fonti inglesi, Guardiola era disposto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro, ma l'uruguayano ha preferito rimanere, convinto anche dalla promessa di un consistente rinnovo di contratto (che infatti dovrebbe arrivare a breve). A quel punto gli sforzi dei dirigenti inglesi si sono concentrati su Messi: facendo leva sul padre della "Pulce" i Citizens hanno provato a convincerlo a lasciare la Spagna, ma anche in questo caso è arrivato un secco rifiuto.



Infine il tentativo per Neymar. Ferran Soriano, dg del City ed ex presidente dei Blaugrana, avrebbe contattato telefonicamente il papà del brasiliano, ma la risposta è stata la stessa data a PSG, Real Madrid e Manchester United: Neymar non si muove da Barcellona. Guardiola si sarebbe persino mosso per Sergio Busquets, ma davanti all'ennesimo "no" ha dovuto accontentarsi di Claudio Bravo, a cui Luis Enrique preferiva Ter Stegen. Un'estate difficile per Pep, che ha comunque potuto consolarsi con gli acquisti di Stones, Sané, Gundogan, Nolito e Gabriel Jesus, per un totale di oltre 200 milioni di euro spesi.