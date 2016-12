Guardiola, che spavento: incidente d'auto a Monaco di Baviera

12:55 - Attimi di paura per Guardiola, ma fortunatamente non c'è stato alcun epilogo grave. Il tecnico del Bayern, domenica, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monaco di Baviera, finendo contro una Volkswagen Polo all'incrocio tra la Humboldtstrasse e la Claude-Lorrain-Strasse. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco "Bild", Pep avrebbe frenato troppo tardi, tamponando così l'auto che lo precedeva.

Guardiola, subito dopo l'incidente, è sceso dalla sua Audi RS6 per sincerarsi delle condizioni dell'altro ragazzo coinvolto, ma fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Solo qualche danno alle macchine, e una foto con un tifoso che - riconosciuto l'allenatore - ne ha approfittato per farsi immortalare con lui.