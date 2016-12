La sconfitta contro l'Atletico Madrid non ha mandato al tappeto Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo si è detto orgoglioso del suo Bayern Monaco: "Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo creato tantissime occasioni da gol". Il tecnico dei bavaresi è quindi fiducioso in vista del ritorno di martedì prossimo all'Allianz Arena dove si partirà dall'1-0 in favore dei Colchoneros: la finale di Champions League è ancora possibile.